Di Canio: “Inter in grande difficoltà. Ha preso cazzottoni, ma ha saputo incassare”

L'Inter espugna lo Juventus Stadium. Nel post partita, durante Sky Calcio Club, ha parlato l'ex calciatore Paolo Di Canio

"Inter in grande difficoltà. I cambi invece di aiutare... Correa ha perso ogni pallone. Inter svuotata, manca nell'aggressività. Io non le ho viste le unghie, l'Inter ha saputo incassare, ha preso cazzottoni e l'ho vista in grande difficoltà. Barella è uscito fuori nel secondo tempo. Questa partita ti può dare energia, ma ho visto ancora una squadra scarica fisicamente e mentalmente nelle cose semplici. Manca qualcosina, non so se questa vittoria possa bastare".