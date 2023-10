Di Canio: “Inter, primo tempo sotto ritmo. Campo difficile, obiettivo deve essere il campionato”

Durante Sky Calcio Club l'ex giocatore Paolo Di Canio ha parlato della vittoria dell'Inter e del primo posto in classifica

Dopo la nona giornata di campionato l'Inter ritorna in testa al campionato complice la sconfitta del Milan a San Siro contro la Juve . Durante Sky Calcio Club ne ha parlato l'ex attaccante Paolo Di Canio:

"Inter primo tempo sotto ritmo e quando gioca così non fa male. Nel secondo tempo è uscita la qualità una volta sbloccata la partita. Era un campo difficile, ha vinto e si piazza prima in classifica. L'Inter deve pensare in funzione del campionato. Ci sono delle concorrenti, ma è una squadra forte.