Focus sulla posizione dei tecnici di Juventus e Milan a due mesi dal termine di una stagione in chiaroscuro

La verità è che speravano di essere protagonisti in questo campionato, ma prima di quanto si potesse pensare hanno abbandonato certe ambizioni. Juventus e Milan sono a distanza siderale dall'Inter e, inevitabilmente, i rispettivi allenatori sono finiti nel mirino dei propri tifosi. Su questo si sofferma Andrea Di Caro, nota firma della Gazzetta dello Sport, nel suo editoriale di oggi:

"Allegri dopo essere stato a lungo attaccato all’Inter, ha conquistato appena 7 punti nelle ultime 8 gare, media da retrocessione che ha permesso al Milan di scavalcare la Juve. Max continua a sottolineare - non senza un certo nervosismo nelle ultime uscite - che l’obiettivo del club è tornare in Champions e dunque lui è perfettamente in linea con quanto gli è stato chiesto. C’è poi ancora la Coppa Italia a portata di mano se supererà la semifinale con la Lazio. Però è indubbio che dopo aver riconquistato nella prima parte la fiducia di parte della tifoseria, ora l’ha nuovamente perduta.