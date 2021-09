Di Chiara: “Inzaghi un vincente, l’Inter può ricandidarsi per lo scudetto. Dumfries…”

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Alberto Di Chiara ha parlato dell'Inter, candidata allo Scudetto, e di Dumfries

"Sembra siamo tornati ai tempi delle sette sorelle: ci sono le squadre della Champions, ma anche Lazio, Roma e Napoli; potenzialmente tutte queste possono giocarsela. Inter? Ci sono state partenze compensate con buoni acquisti, e Inzaghi è un allenatore vincente, l'ha dimostrato alla Lazio: in un ambiente molto difficile, ha sempre portato la Lazio a lottare per la Champions ed è stato a un passo dallo scudetto prima del Covid. I giocatori sono stati sostituiti con altri che Inzaghi conosce molto bene. L'Inter può ricandidarsi allo scudetto. Pioli è riuscito a plasmare in maniera giusta, col giusto inserimento di giocatori come Ibrahimovic che fanno spogliatoio. L'Atalanta è ormai diventata una certezza".