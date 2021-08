Di Gennaro: “Sorteggio? All’Inter è andata bene. Correa? Non segna tanto ma…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha commentato così il girone dell'Inter in Champions League

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha commentato così il girone dell'Inter in Champions League.

"Per me bene, anche se ci sarà da sfidare il nostro De Zerbi. Ieri ha passato il turno in maniera rocambolesca, ma direi meritatamente guardando anche l'andata. Il Real Madrid è sempre lui...".