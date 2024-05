Raffaele Di Gennaro ha commentato con emozione palpabile il suo esordio di stasera: "Emozione indescrivibile quella di oggi, emozione che parte da lontano: da quando avevo 9 anni e ho indossato per la prima volta questa maglia. Il sogno era esordire in prima squadra e ce l'ho fatta. Una stagione perfetta questa, sia per mio figlio che per il ventesimo scudetto. E anche per il gruppo che siamo. È un orgoglio far parte di questo gruppo, che mi ha fatto sentire subito importante anche se ho fatto la mia prima partita adesso".