Di Gennaro: “Conte esaspera le situazioni. A Eriksen non piace una cosa. All’Inter manca…”

Intervenuto ai microfoni TMW Radio durante la trasmissione ‘Maracanà’, Antonio Di Gennaro ha parlato dell’Inter e delle ultime voci di mercato con i nerazzurri a caccia del colpo grosso con Eriksen.

Ecco le sue parole: “Juve e Inter sono state le migliori. La Juve ha un organico al top, stanno salendo di condizione quei giocatori che finora avevano deluso. L’infortunio di Demiral rovina un po’ i piani, poteva dare tanto. Ieri ho visto una quadra che ha badato di più al risultato che al gioco. Ma ha un organico che altri non hanno, ma manca ancora il gioco. L’Inter sta facendo meglio dello scorso anno, ma nel secondo tempo ancora si perde spesso. Lo ha fatto vedere con l’Atalanta ma anche con altre squadre. Mancano alcuni giocatori, soprattutto a centrocampo. Se dovesse arrivare Eriksen, è uno di quelli che manca per il gioco di questa squadra“.

Di Gennaro, poi, aggiunge: “L’organico c’è, ma manca la qualità che ha la Juve. E deve aumentare quella. L’Atalanta può avere problemi nelle ripartenze, ma può mettere sotto chiunque. Ha tirato poco in porta ma ha dominato. Conte ha uno stile sul campo. Dopo un mese lo vedi come vuole far giocare la squadra. Fuori esaspera un po’ le situazioni“.

Infine un commento su Eriksen: “Nel 3-5-2 può giocare solo mezzala, non gli piace fare il regista. E’ prettamente offensivo lui. A meno che non possa modificare l’assetto di squadra, con un 3-4-1-2, ma credo al massimo il prossimo anno. Ci sono da valutare gli equilibri“.