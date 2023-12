Di Lorenzo: “Distanza dall’Inter ampia, è inutile ora parlare di scudetto”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con l'Inter. Le sue parole: "Il risultato non ci lascia felici, in spogliatoio c'era delusione: il risultato è netto ma abbiamo fatto una buona prestazione, siamo tornati a fare un buon calcio. Quello che conta è il risultato e non siamo contenti, non riusciamo a raccogliere punti in casa, dispiace per i tifosi che ci sono stati vicini. Mazzarri? Ha cercato di compattare l'ambiente perché era una situazione un po' difficile perché la squadra non raccoglieva risultati: ha dato fiducia allo spogliatoio, la squadra è forte.