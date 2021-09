Di Maria: “La 7 dello United? A me non fregava un c***o. Van Gaal il peggiore, segnavo…”

L'argentino impassibile davanti alla storia maglia numero 7 dei Red Devils

La famosa maglia numero 7 del Manchester United, indossata da personaggi del calibro di George Best, David Beckham e Bryan Robson, è tornata a far parlare negli ultimi giorni. Indossata da Cavani, il Matador l'ha ceduta al neo arrivato Cristiano Ronaldo. Angel Di Maria, un altro che ha indossato la 7 dei Red Devils, svela che a lui del numero non importava nulla. "Non me ne fregava un cazzo del numero 7 del Manchester United, all'inizio me ne parlavano molto... era solo una maglia".