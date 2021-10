Di Marzio: “La Lazio mi ha convinto: contro l’Inter l’ho vista decisa”

Le parole dell'ex tecnico: "Ho visto una Lazio decisa nel secondo tempo contro l'Inter, mi ha convinto"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha parlato così dei risultati del weekend di Lazio e Roma: "E' difficile far giocare in maniera diversa una squadra abituata per anni con un modulo completamente diverso. I meccanismi sono diversi, soprattutto sugli esterni. Ho visto una Lazio decisa nel secondo tempo contro l'Inter, mi ha convinto. Mi ha convinto anche la Roma e Mourinho, me lo aspettavo furioso invece è stato molto bravo nel post-gara. Ha capito che ha la squadra in mano. Per me le romane sono sulla strada giusta".