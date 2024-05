In studio a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato così del futuro di Antonio Conte e non soltanto in chiave mercato

Alessandro Cosattini Redattore 25 maggio 2024 (modifica il 25 maggio 2024 | 21:33)

In studio a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato così del futuro di Antonio Conte e non soltanto: “Napoli-Conte, da ieri ripresi in maniera forte i contatti. Si proverà ad andare a oltranza, ci vorrà ancora qualche giorno. Lui è entusiasta dell’idea Napoli, non ne fa nemmeno una questione di mercato. Vuole una squadra competitiva, il Napoli pensa si possano valorizzare gran parte dei giocatori di questa stagione anche. Discorso diverso rispetto a Gasperini nelle idee del club, con lui ci vorrebbe una vera rifondazione.

Gasperini si è incontrato per la seconda volta con l’Atalanta, il club gli ha offerto un anno in più a 5,5 milioni netti a stagione e oggi sarebbe il più pagato in Italia; lui chiede un anno in più, vuole fino al 2027 e con garanzie sulla competitività della squadra. Io penso che alla fine resterà all’Atalanta, a oggi mi sentirei di dire Gasperini-Atalanta e Conte-Napoli”.