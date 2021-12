Di Napoli: “Scudetto? Campionato lungo, il Napoli sarà protagonista fino alla fine”

Le parole dell'ex calciatore: "Il Napoli credo stia facendo un grande campionato. Fino a qualche settimana fa era in testa con merito"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli, ex calciatore, ha parlato così del momento del Napoli di Luciano Spalletti: "Il Napoli credo stia facendo un grande campionato. Fino a qualche settimana fa era in testa con merito. Il campionato è lungo, è fisiologico che qualche squadra possa avere dei cali. Il Napoli per me reciterà un campionato da protagonista fino alla fine perché ha una sua identità. Le certezze il Napoli non le ha perse, Spalletti poi sta facendo un grande lavoro".