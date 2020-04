Diaconale replica a Spinelli: “Parole in sintonia con scaricatori di porto. Gli interessa solo…”

Di ieri le parole di Spinelli, patron del Livorno, che rispondeva a Lotito e alla sua voglia di ricominciare a giocare prima possibile. “La smetta – aveva detto – di rompere i cogl*** con la ripresa a tutti i costi”. Gli ha risposto Arturo Diaconale, portavoce della Lazio: «Inutilmente sgarbate e violente. Si tratta delle dichiarazioni del presidente del Livorno, Aldo Spinelli, dedicate al presidente della Lazio, Claudio Lotito, invitato a non ‘rompere più i co…’ con la ripresa del campionato e, di fatto, ad accettare passivamente l’annullamento dei campionati di serie A e di serie B con la conseguente cristallizzazione delle attuali classifiche“.

E’ quanto il giornalista ha scritto sul suo profilo Facebook. Sottolineando anche

Il giornalista ha anche aggiunto: «Che bisogno c’era di investire Lotito quando il reale interesse di Spinelli, che sta trattando per la vendita della propria squadra, è di evitare una ripresa che potrebbe provocare una retrocessione del Livorno con la conseguente difficoltà a chiudere positivamente la trattativa di vendita in atto?».

E aggiunge anche: «Con ogni probabilità, poi, con il suo linguaggio Spinelli ha cercato di mettersi in sintonia con i dipendenti delle cooperative di scaricatori del porto di Livorno. Dimenticando, però, che questi lavoratori sono toscani astuti che sanno perfettamente come spesso chi parla troppo di coglioni lo faccia per nascondere di non averne abbastanza».