Di Canio: “Frattesi-Asllani, grande lavoro. La straordinarietà dell’Inter…”

Paolo Di Canio , ex calciatore e oggi opinionista per Skysport , ha parlato della vittoria dell'Inter a Firenze. «Non si è sentita l'assenza di Calhanoglu, per niente. Lui e Barella danno qualità diversa ma una grande squadra è questa».

«Asllani è cresciuto fisicamente, si allena con questo gruppo, non illumina il gioco ma ha fatto il suo. Frattesi oggi ha fatto un grande lavoro palla al piede. Un giocatore importante, non con l'inserimento per andare a colpire, che fa respirare la squadra che è forte se mancano due giocatori straordinari gli altri non fanno sentire la differenza. All'ultimo minuto c'è una palla vagante in area nerazzurra e Arnautovic che di solito è distratto stringe la posizione di tre quattro metri e rinvia la palla. Tutti sono quindi centrati sull'obiettivo, anche chi non è sempre eccepibile», ha sottolineato.