Ordine: “Difesa e infortuni, problemi Inter. Dumfries entrato in modo sciatto”

L'Inter, dopo aver vinto e mantenuto la porta inviolata contro il Napoli, ha dovuto registrare vecchi problemi pochi giorni dopo contro il Monza. Franco Ordine ne ha parlato nel suo editoriale per Il Giornale: "In casa di Simone Inzaghi la contabilità dei gol presi in viaggio è un deficit, nei numeri, allarmante (20 contro i 7 subiti da Napoli e Milan, la Juve addirittura con 4 ha primato assoluto), che continua nonostante le premesse positive ricevute dalla sfida con il leader Spalletti. Solomercoledì 4 gennaio concesse un tiro in porta a Raspadori durante il recupero e nient'altro. Stesso schieramento (Skriniar, Acerbi e Bastoni) a Monza ma due gol incassati, uno su deviazione di Dumfries, entrato in modo sciatto, insieme con Lukaku, un altro sfiorato nel primo tempo da Petagna davanti alla porta e un salvataggio sulla linea dello stesso Lukaku nel finale tutto targato Monza.

[...] Prendete l'ultimo bollettino interista: Lukaku fermato per una leggera infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro; Handanovic costretto allo stop per un affaticamento al polpaccio (soleo) della gamba sinistra; Barella e Calhanoglu sono stati dichiarati indisponibili per la sfida di coppa Italia stasera contro il Parma, ma se per il centrocampista c'è ottimismo, per il turco oggi altri esami all'anca (rischia di saltare anche la finale di Supercoppa contro i cugini il 18 in Arabia".