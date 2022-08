CdS – Digitalbits-Inter, intesa lontana: da non escludere soluzioni traumatiche

"L'Inter ha ufficializzato sui social l'acquisto per la squadra femminile di Alessia Piazza, portiere classe 1998. La notizia, già nota, però è anche un'altra: sulla maglia della nuova giocatrice nerazzurra non c'è più lo sponsor DigitalBits. Ci sarà invece su quelle di Handanovic e compagni nell'amichevole contro il Villarreal, ma la vicenda è ancora lontana da un'intesa e soprattutto non possono essere escluse soluzioni traumatiche come la rescissione unilaterale del contratto (se non arriveranno i pagamenti), la richiesta danni e la ricerca di un nuovo main sponsor".