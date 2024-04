«I nostri allenamenti sono improntati sul voler giocare bene tecnicamente, ma sapevamo di affrontare un Bologna forte, che sa affrontare gli spazi ed è brava nel tornare sulle aggressioni. I miei sono stati attentissimi sull'uomo, potevamo vincerla con qualche ripartenza avuta e l'occasione avuta da Colpani. Abbiamo fatto una partita giusta, i ragazzi sono stati bravi». Così Raffaele Palladino ha parlato del suo Monza dopo lo zero a zero contro i rossoblù di Thiago Motta. Un elogio per la prestazione della sua squadra e poi si è sbilanciato sull'ex portiere dell'Inter, Di Gregorio .

«Il nostro estremo difensore è primo per parate in Serie A, se possiamo considerarlo tra i top 3? Per me Michele è un fenomeno ed è troppo forte, non lo cambierei con nessun portiere», ha sottolineato il tecnico sull'ex nerazzurro.