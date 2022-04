Dimarco a Inter TV: “Vincere con la Juve non è da tutti. Stasera avevamo solo da perdere”

Le parole del giocatore nerazzurro a Inter TV

Le parole di Federico Dimarco ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Verona: "Approccio diverso stasera, abbiamo portato la vittoria a casa. Quando non prendi gol è sempre bello. Dobbiamo continuare così gara dopo gara. Vincere con la Juve a Torino non è da tutti. Nel momento della sosta è arrivata una vittoria fondamentale. Oggi con l'ambiente che c'era avevamo solo da perdere. Abbiamo approcciato la gara alla grande, l'abbiamo aggredita. Questo era la cosa fondamentale per dare continuità. Stadio pieno? Anche se non ero qui un anno fa, lo stadio è brutto senza tifosi. Con 70.000 persone che ti spingono è più facile giocare".