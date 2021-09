Dimarco: “Rigore? Per me non è un problema metterci la faccia, migliorerò. Abbiamo…”

Le parole del giocatore nerazzurro a Inter TV

Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio con l'Atalanta: "Mi dispiace molto per il rigore ma i miei compagni e la curva mi sono stati subito vicini. Tifosi? Penso che giocare con loro in casa sia una spinta in più. Abbiamo fatto una grande partita stasera, dobbiamo continuare a lavorare per vincerne altre. Per me non è un problema metterci la faccia, ho sbagliato il rigore ma ,migliorerò in allenamento per fare gol. Potevamo vincerla, abbiamo avuto tante occasioni. Cosa mi ha chiesto il mister? Ci chiede di entrare nel migliore dei modi. Con i 5 cambi è importante entrare bene e cercare di dare una spinta ulteriore se vinci o se perdi. Da domani si pensa allo Shakhtar per cercare di fare tre punti che sono importanti per la classifica".