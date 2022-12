Dionisi: “Pinamonti? Si è parlato troppo, è nel contesto giusto. La pressione…”

Il tecnico del Sassuolo ha parlato dell'attaccante cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e arrivato in estate in Emilia

"Si è parlato troppo di Pinamonti, concedimi la battuta, ma è normale. Traorè ad esempio è nato nel 2000, Pinamonti nel '99, non è che c'è tanta differenza, per certi aspetti Traoré ha avuto un'esperienza che gli ha permesso di crescere più in fretta rispetto ai coetanei.

Io ho trovato un giocatore che deve migliorare e che può aver sofferto questa pressione, seppur siamo il Sassuolo e non le big della Serie A, però per Pinamonti acquistato dal Sassuolo dopo un anno all'Empoli in prestito, la visibilità che gli ha dato questa piazza, l'investimento della società, sono pressioni che non ha mai vissuto e deve gestirle.