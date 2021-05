TS – Diritti tv, pacchetto 2 a Sky dopo la maratona: quanto incassa la Serie A

L'esito dell'assemblea della Lega Serie A di ieri con l'assegnazione del pacchetto 2 dei diritti tv del triennio 2021-24

Tuttosport spiega passo dopo passo la lunga giornata dei 20 club di Serie A : "I club, fin da metà pomeriggio, avrebbero voluto assegnare il pacchetto 2 del triennio 2021-24 (tre partite in co-esclusiva ogni giornata) accogliendo l’offerta della pay-tv pari a 87,5 milioni a stagione. Ma solo a patto che Sky ritirasse il ricorso presentato al Tribunale di Milano contro l’aggiudicazione già avvenuta degli altri due pacchetti a Dazn. È partita una serie di telefonate con il quartier generale della pay tv a Santa Giulia. Avvocati al lavoro per studiare il modo di accogliere la richiesta della Serie A".

"Alle 21.30, alla ripresa dell’assemblea, Sky ha presentato la sua risposta che, però, secondo i club di Serie A, non rappresentava una rinuncia totale a ulteriori impugnazioni. A quel punto sono riprese le discussioni: Genoa e Sampdoria premevano per votare comunque. Ma erano in tanti a non essere convinti. Alla fine hanno ceduto anche gli altri club: il pacchetto 2 è stato assegnato a Sky con 16 voti a favore. Napoli e Lazio si sono astenute. Parma e Crotone non potevano pronunciarsi visto che sono già retrocesse".