Djorkaeff: “La gente odia il Psg. Ronaldo? Quando è arrivato all’Inter ha cambiato…”

Alcuni stralci della lunga intervista che l'ex nerazzurro ha rilasciato a El Pais: "Ronaldo era Ronaldo"

In una lunga intervista a El Pais, Youri Djorkaeff ha affermato che il PSG è il club più odiato in Francia. L'ex giocare spera che l'arrivo di Lionel Messi possa ribaltare questo sentimento. "Quando giochi per il PSG combatti contro il resto della Francia. La gente odia il PSG. La Spagna è divisa tra Madrid e Barcellona. In Francia ci sono persone che amano Marsiglia. Ma quelli che non sono marsigliesi non lo odiano, non se ne curano. Lo stesso vale per il Lione. Ma con il PSG no. E questo è unico. Giocatori come Messi hanno una dimensione globale. È vero che Mbappé, Neymar o Marquinhos c'erano già, ma Leo è il numero uno al mondo. Penso che possa cambiare qualcosa, non lo so. Quello che so è che non ho mai sentito nessuno dire niente di male su Messi. È un giocatore che tutti amano vedere giocare e che tutti gli augurano il successo".