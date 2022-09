Domenghini: “Barella, Sensi e Verratti i centrocampisti italiani più forti”

Angelo Domenghini, ex calciatore dell'Inter, ha parlato di Nazionale ai microfoni di TMW Radio: "Come spiego l'abbondanza di centrocampisti e la carenza in altri reparti? Penso che sia abbastanza semplice. Dobbiamo semplicemente valutare le campagne acquisti che si fanno durante il campionato. Arrivano solo stranieri e la situazione peggiora ogni anno di più. Qui non si possono fare miracoli nei settori giovanili. Di difensori ad esempio ne abbiamo tantissimi, dobbiamo avere solo il coraggio di farli giocare".