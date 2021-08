Domenghini: “La mia Inter era Grande in tutto. Oggi vedo staff esagerati”

Intervistato da BergamoNews, Angelo Domenghini, ex componente della Grande Inter, ha raccontato alcune tappe della sua esperienza

"A dir la verità mi volevano anche Torino e Milan, poi invece mi ha scelto Helenio Herrera. Il Mago era speciale per i suoi allenamenti, puntava tutto sul pallone, sulla velocità. E quella Inter era grande per tutto, la società, l’allenatore, i giocatori. In cinque anni abbiamo vinto tutto, merito di tutti, dal presidente Angelo Moratti ai magazzinieri. Adesso invece ci sono tanti preparatori, uno staff mi sembra veramente esagerato, ridicolo".