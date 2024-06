"L'Italia ha tutto per un grande Europeo". Parola di Gianluigi Donnarumma in un'intervista esclusiva con Sky Sport, in cui il capitano della nazionale italiana si è raccontato in vista di Euro 2024. "Sono orgoglioso di portare la fascia e di essere un esempio - aggiunge il giocatore del Psg - Ed è emozionante perché poi portare la fascia da capitano della Nazionale è un onore e un privilegio".