Donnarumma ammette: “La rivalità con Navas mi disturba. Stare in panchina non mi piace”

Lo sfogo del portiere della Nazionale che al Paris Saint Germain ha perso la titolarità

Gianluigi Donnarumma lo ammette senza problemi: "La rivalità con Navas mi disturba". Per il portiere la scelta di andare al Paris Saint-Germain, al momento non paga: "La rivalità con Navas mi disturba. Stare in panchina non mi piace e mi fa male. Sono certo che questa storia si risolverà. La rivalità non condiziona le mie prestazioni", le dichiarazioni del portiere della Nazionale.