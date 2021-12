Dotto: “Inter? Ecco perché è una squadra imprendibile”

Le parole del giornalista a proposito dei campioni d’Italia in carica e campioni di inverno dopo l’ultimo turno del girone d’andata

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Giancarlo Dotto per parlare del turno di Serie A. Questo il suo resoconto: “L'Inter ha una certezza, di gioco, organico, di autostima. Le altre squadre non hanno questo. Si parla troppo spesso di svolta e poi non è così. Vedi la Roma dopo la vittoria di Bergamo. La cosa che fa dell'Inter una squadra imprendibile è la solidità difensiva. Quando hai tre centrali di quel tipo, sei già un passo avanti. Il solco ormai è tracciato".