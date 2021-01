Ds Watford: “Eriksen? All’Inter poche occasioni, ecco dove lo vedrei bene. De Paul deve andare…”

Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Watford, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb del futuro di Christian Eriksen e il possibile trasferimento in Premier League: “L’Arsenal sta riacquistando fiducia. Ha ripreso a marciare ed Eriksen, sinceramente, non lo vedrei male. All’Inter non si è ambientato? Alla luce dei fatti si. Ad ogni calciatore però serve fiducia, un’opportunità. E all’Inter di occasioni ne ha avute poche. Deve sentirsi forte, importante”.

Il ds del club inglese ha parlato anche di De Paul: “Sicuramente in una grande. Bisognerà vedere chi ha le potenzialità per fare investimento. È un leader in campo e fuori. Deve andare in una big europea“.