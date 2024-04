Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Jerzy Dudek, ex portiere del Liverpool, ha parlato così dell'approdo all'Inter di Piotr Zielinski il prossimo anno: “Zielinski è una leggenda al Napoli, ha fatto cose fantastiche in questi anni, ha vinto lo Scudetto quando tanti dicevano che dovesse cambiare squadra per migliorare. Penso che sia un buon momento per lui per cambiare squadra, l’Inter è una grande squadra ed ha un grande centrocampo. Spero che Zielinski possa crescere ancora di più e vincere ancora, perché alla fine quello che vogliamo tutti è questo, vincere. Quando un giocatore cerca nuove sfide penso sia giusto salutarsi, è stato importante per gli Azzurri e spero che lui ed il Napoli abbiano un grande futuro, ognuno per la sua strada”.