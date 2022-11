Due Thuram in Serie A? CdS: “Lazio sul fratello di Marcus per il centrocampo”

Due Thuram potrebbero giocare in Serie A dopo anni dall'addio di papà Lilian. Non solo Marcus, finito nel mirino dell'Inter ormai da tempo, ma anche il suo fratello minore Khéphren. Lo rivela il Corriere dello Sport: "In Francia c’è Khéphren Thuram , figlio di Lilian (ex difensore di Parma e Juve), fratello dell’attaccante Marcus (Borussia Mönchengladbach ). E’ il centrocampista del Nizza. Khéphren è nato a Reggio Emilia quando il padre giocava nel Parma, è classe 2001. E’ cresciuto nel Monaco (nel 2018 il debutto), ma nel 2019 è stato tesserato dal Nizza, era in scadenza. S’è messo in mostra nella scorsa stagione (36 presenze, 4 gol e 3 assist). Nelle 23 presenze di quest’anno ha collezionato 4 assist. Nasce regista, sta giocando mezzala destra nel 3-5-2, è stato utilizzato a sinistra nel 4-1-4-1. E’ alto 1,92, ha compiuto 21 anni a marzo. Oggi ha una valutazione di 20 milioni. Ilic, Sucic e Thuram sono profili studiati, pesati tecnicamente e che continuano ad essere seguiti. La caccia alle pepite è sempre aperta".