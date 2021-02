Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata alla questione societaria dell’Inter. Questo il titolo del quotidiano: “Duecento milioni per salvare l’Inter. Il Financial Times rivela: urge liquidità per la gestione“. Sulla gara con la Fiorentina, il quotidiano titola: “Conte va all’attacco e sceglie Sanchez accanto a Lukaku. Prandelli rischia di perdere Ribery“.