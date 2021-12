Dumfries, apprendistato finito: ora è un perno dell’Inter. E Darmian ora dovrà faticare

L'olandese ha lavorato duramente per trovare un posto nell'Inter ed è riuscito a essere decisivo nella squadra di inzaghi

"Una rete che potrebbe valere molto ai fini dello scudetto, simile, per peso specifico, a quelle realizzate dal suo “antagonista” in fascia destra Matteo Darmian nello scorso campionato contro Cagliari e Verona (due successi per 1-0 a San Siro). L’olandese non è, e probabilmente non sarà mai, Hakimi , ma è innegabile che il suo apprendistato sia terminato e pure lui sia ormai diventato un perno dell’Inter. Il tecnico ha saputo aspettare Dumfries, non lo ha bocciato dopo alcune uscite non esaltanti e, grazie anche a un lavoro personalizzato su tecnica e tattica ad Appiano, quando c’è stato bisogno di lui per lo stop per infortunio a Darmian, lo ha inserito senza problemi. Tant’è vero che adesso il jolly ex granata dovrà faticare per strappare il posto da titolare al nazionale olandese", aggiunge il quotidiano