Dumfries: “Critiche? Non è stato facile. Da anni lavoro con uno psicologo”

Intervenuto ai microfoni dei media olandesi dopo la vittoria contro gli Stati Uniti in cui è stato eletto MVP, Denzel Dumfries, esterno Orange e dell'Inter, ha parlato così della prestazione della sua Nazionale: "Posso dirvi che non è stato facile viste le critiche che ho ricevuto. Nella fase a gironi sentivo di poter fare meglio. Mentalmente è stato abbastanza difficile superarlo, ma ho le persone giuste intorno a me. A questo proposito, sono contento di aver avuto la mia vendetta oggi, se così si può chiamare. Lavoro con uno psicologo dello sport da quando ero allo Sparta. Ho avuto contatti con lei due volte in questo torneo. A volte penso che ci sia un tabù al riguardo, ma penso che sia giusto dire qualcosa. Siamo stati in contatto tramite Zoom. A volte non è facile essere un calciatore'.