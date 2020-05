Duncan: “Inter esperienza bellissima, sono cresciuto tanto. Thiago Motta un esempio”

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Alfred Duncan ricorda ai microfoni di calciomercato.com la sua esperienza con la maglia nerazzurra: “L’Inter è stato qualcosa di inaspettato ma bellissimo, una società importantissima, al top in Italia ed in Europa, mi sono potuto allenare con calciatori formidabili, un’esperienza che mi ha dato e mi ha permesso di crescere tanto. Il mio idolo? Prima di arrivare in Italia guardavo Xabi Alonso quando mi capitava però Guti era il giocatore che mi piaceva di più visto la sua incredibilità qualità con i piedi. Arrivando in Italia ho avuto l’opportunità di allenarmi con Thiago Motta che nel suo ruolo giocava un calcio esemplare“.