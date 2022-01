Ďurica: “Skriniar uno dei migliori difensori d’Europa. È cambiato quando Conte…”

L'ex difensore della nazionale slovacca elogia il difensore nerazzurro

A fine dicembre, secondo Transfermarkt il valore di mercato di Milan Skriniar era di 65 milioni di euro. La crescita del difensore slovacco è stata esponenziale da quando veste la maglia dell'Inter diventando in pochissimo tempo il perno della retroguardia nerazzurra. Intervistato da Sport Aktuality, l'ex difensore Ján Ďurica elogia Skriniar: "In questa stagione crescerà ancora, le prestazioni di Milan e di tutta la squadra sono ottime. Non hanno risentito della partenza di Romelu Lukaku. Hanno tutto il necessario per difendere il titolo. E secondo me ce la possono fare".

"Skriniar ha iniziato a crescere molto quando è arrivato Antonio Conte e lo ha messo in panchina. Lui non aveva mai vissuto un periodo così difficile. Gli allenatori mi hanno messo in panchina più volte e non sempre te lo spiegano, a volte non è nemmeno colpa tua. Nella vita si può cadere, è sempre solo una questione di come affronti la situazione e come ti riprendi. Milan ha stretto i denti, ha lavorato su se stesso e ha riguadagnato il suo posto nel gruppo. Ha alzato l'asticella, sa cosa vuole. Non è il tipo che si accontenta di un successo parziale. Come ogni giocatore di calcio, ha delle carenze e deve lavorare per eliminarle o limitarle. Forse qualcuno pensa che sia lo stesso di quello che si vede in campo, così duro e sicuro di sé. Ma nella vita reale, è umile, senza modi da star. È un bravo ragazzo, educato. È uno dei migliori difensori d'Europa. Futuro lontano dall'Inter? Quando arriverà quel giorno, lui e il club sentiranno il momento di cambiare, allora può provare una nuova avventura. Dipende da come è impostata la tua testa. Forse a fine stagione, se l'Inter difende il titolo, cercherà una nuova sfida".