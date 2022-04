Dybala-Inter? Il Giornale: “Al momento non c’è nulla. Ma Marotta sa che…”

L'attaccante argentino lascerà la Juventus a fine stagione, al termine del suo contratto: nerazzurri alla finestra

Juventus-Inter sarà una sfida speciale per Paulo Dybala: per l'argentino si tratterà dell'ultimo derby d'Italia in campionato con la maglia bianconera. Che il prossimo possa essere con i colori nerazzurri? Un'ipotesi che circola da tempo, considerando anche la stima di Marotta nei confronti del giocatore. Al momento, tuttavia, non sono ancora stati mossi passi in tal senso, come scrive Il Giornale: "Il gioco Dybala sembra solo un diversivo per innervosire la Signora, al momento non c'è nulla, se partono Vidal, Sanchez, Vecino e De Vrij forse, ma Marotta sa che non c'è la fila per l'argentino, magari il Psg se cede Mbappe, Icardi e Neymar, Xavi Hernandez ha già detto che l'articolo non interessa, il Cholo fa teatro?".