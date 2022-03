Dybala, tra i dati valutati per l’addio anche le presenze nelle ultime due stagioni

La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto dell'argentino non solo per motivi di ingaggio ma anche perché negli ultimi anni non è riuscito ad essere continuo

Eva A. Provenzano

Decimo miglior marcatore nella storia della Juventus: 283 presenze, 77 assenze, 113 gol e 45 assist. Questi sono i numeri che Dybala, in sette anni, ha fatto registrare vestendo la maglia bianconera. Terzo miglior attaccante straordinario dietro a Trezeguet e Hansen. Delle sue 113 reti se ne contano 80 in Serie A, 18 in CL, 4 in Supercoppa Italiana e 11 in Coppa Italia.

Nelle ultime due stagioni il calciatore ha avuto diverse difficoltà prima legate al covid poi a problemi fisici che non gli hanno fatto trovare la continuità che il club bianconero esigeva da lui. La società si aspettava di trovare nel calciatore argentino un leader incontrastato dal quale ricostruire il post Ronaldo, ma le difficoltà fisiche di Paulo non gli hanno permesso di rendere al massimo, specie negli ultimi tempi. E tra i dati rientrati nella valutazione dell'addio al giocatore ha inciso proprio quello sulle assenze. 42% delle gare saltate nelle ultime due stagioni a fronte di un 14% delle gare saltate nelle precedenti cinque stagioni.

(Fonte: SS24)