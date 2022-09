Dzeko a Inter TV: “Non è un inizio facile per adesso. Il Bayern è così, ti punisce. Bisogna…”

Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Era una partita difficile, ma ce lo aspettavamo. Il Bayern è una delle squadre più forti in CL e oggi lo hanno mostrato. Abbiamo avuto le nostre occasioni, potevamo fare gol e cambiare la partita. Non siamo riusciti a farlo e abbiamo perso. Nel primo tempo è mancato l'ultimo passaggio. Nel secondo tempo abbiamo avuto due-tre occasioni dove non siamo riusciti a fare gol. Il Bayern è così, ti punisce se gli dai spazio. Siamo ancora all'inizio della stagione, non è un inizio facile per adesso ma ci sono ancora tante partite. Bisogna subito dimenticare questa sconfitta e pensare subito al Torino. C'è un'altra partita importante in campionato e abbiamo perso un po' di punti".