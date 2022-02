Dzeko: “Bisogna far di tutto per vincere. Crisi attaccanti? Se ci sono dubbi su di noi…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Edin Dzeko ha parlato così in vista di Genoa-Inter

"In Italia si dice sempre che una squadra è arrabbiata quando si perde ma il Sassuolo è già dietro di noi e c'è da pensare al Genoa, sarà un altro Genoa rispetto a quella della prima giornata. Sarà una gara difficile. Siamo ancora in controllo ma non possiamo vincere tutte le partite, nessun altro aveva così tanti scontri diretti come noi e questo ha influito. Un po' di stanchezza anche mentale c'era, il campionato va avanti e dobbiamo pensare partita dopo partita. Bisogna far tutto e portarla a casa".