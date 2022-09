Dzeko e il 100esimo gol in Serie A: “Spero arrivi subito dopo la sosta”

La Bosnia ha sconfitto per 1-0 il Montenegro nella quinta giornata di Nations League. Ottima prestazione di Edin Dzeko che è rimasto in campo per tutta la gara e ha fornito l'assist per il gol vittoria di Demirović. "I ragazzi hanno dato il massimo, noi abbiamo fatto del nostro meglio per giocarla nel migliore dei modi, perché il Montenegro ha dimostrato di non essere affatto una squadra debole", ha detto l'attaccante dell'Inter al termine del match.