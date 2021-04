Dzeko, il vero motivo dello scambio saltato con l’Inter. “Piace ancora a Conte”

Calciomercato.com spiega la ragione per cui è saltato lo scambio Dzeko-Sanchez con la Roma lo scorso gennaio

"Futuro? È difficile pensarci adesso". Così Edin Dzeko ai microfoni di Sky Sport dopo la qualificazione della Roma alla semifinale di Europa League. Il bosniaco, come sappiamo, è stato molto vicino all'approdo all'Inter in uno scambio con Alexis Sanchez, saltato saltato per questo motivo: "A gennaio Edin è stato a un passo dall'addio alla Roma - spiega Calciomercato.com -. Lo scambio con l'Inter è saltato per una motivazione prettamente economica: i 4 milioni di differenza d'ingaggio al lordo tra Dzeko e Sanchez non sarebbero stati semplici da colmare. L'attaccante bosniaco resta nei desideri di Conte e le loro strade potrebbero incrociarsi nella prossima stagione".