Dzeko: “Qui all’Inter mi diverto. Meno male che non hanno dato il premio a Brozo così…”

La soddisfazione di Edin dopo la vittoria e i gol contro lo Shakhtar

Edin Dzeko, protagonista nella vittoria contro lo Shakhtar, ha commentato ai microfoni di Inter TV: "Premio miglior giocatore della partita? Meno male che non hanno dato il premio a Brozo così lo posso dare a mio figlio. I punti in testa? 6 punti tra Napoli e oggi e siamo già a 12 (ride ndr). Non so con chi scherzavo ieri, dicevo: domani faccio gol di testa. Il mister ci ha detto subito di non farli giocare sui centrocampisti, loro vogliono giocare sempre lì. Prima io e Lauti abbiamo sempre chiuso per farli uscire, dove c'erano Barella e Hakan. Abbiamo fatto un grande pressing nel primo tempo e potevamo fare sicuramente uno o due gol su palle rubare. Sicuramente potevo farne uno, bravo anche il portiere. Il mister ci ha detto di avere pazienza e che se continuavamo a giocare così avremmo fatto gol. L'Inter mi ha preso per questi gol che possono essere decisivi, speriamo che già stasera possiamo raggiungere uno degli obiettivi. Io sto bene qui con questi campioni che hanno dimostrato l'anno scorso di essere una grandissima squadra. Mi diverto sto bene qui. Se ho imparato una cosa, quella è di non mollare mai. Se sbagli non devi mettere la testa giù. Non mollare e continuare ad aiutare la squadra, poi ho fatto due gol. Speriamo di fare tanti altri gol con l'Inter".