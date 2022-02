Dzeko e la voglia pazza di Inter: “Ha rinunciato a queste cifre per vestire nerazzurro”

Dopo l’addio di Romelu Lukaku in estate destinazione Chelsea, Simone Inzaghi non ha avuto dubbi: la prima scelta era Dzeko

Dopo l’addio di Romelu Lukaku in estate destinazione Chelsea, Simone Inzaghi non ha avuto dubbi. Da sito la prima richiesta è stata Edin Dzeko. Come svela grandhotelcalciomercato.com, sito di Gianluca Di Marzio, “prima dell'amichevole pre Ferragosto contro la Dinamo Kiev era già tutto fatto con un indennizzo di 1.5 milioni di euro alla Roma in caso di qualificazione in Champions dei nerazzurri. Ma mancava ancora l’ultimo passo per renderlo a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. […] La situazione si è potuta sbloccare, quando Dzeko ha accettato di rinunciare a metà del suo stipendio per il mese di luglio e ai primi 10 giorni di agosto (ovvero a circa 500mila euro netti, che corrispondono a 1 milione di euro lordi) pur di confermare la sua ufficialità in nerazzurro e scendere in campo immediatamente (con gol)”, si legge.