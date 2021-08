È un’Inter ricchissima: da Sensi a Vidal e Dimarco, Inzaghi scopre tante soluzioni

Dopo il successo all'esordio contro il Genoa, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi si gode una rosa ricca di alternative

In appena 90 miuti l' Inter ha ribaltato le incertezza di un'estate all'insegna degli addii. Le preoccupazioni dopo i saluti di Lukaku, Hakimi e Conte si sono trasformate in fiducia dopo il 4-0 sul Genoa nella gara d'esordio di San Siro.

Simone Inzaghi può essere contento dopo il primo match per diverse ragioni. "Fino alle 18.30 di sabato era l’allenatore di una formazione impoverita. [...] A distanza di due ore, il tecnico emiliano era diventato il condottiero di un gruppo che ha scoperto di avere tante soluzioni in rosa".

Tra le note liete c'è Stefano Sensi, che ha giocato da rifinitore alle spalle di Dzeko e si è rivelato una risorsa preziosa. Ma non finisce qui: "L’abnegazione di Darmian costringerà Dumfries a faticare per conquistare la maglia di esterno destro. L’ingresso di Dimarco è un avviso chiarissimo a Perisic: il laterale sinistro ha voglia di lasciare un segno in nerazzurro dopo tanto girovagare per l’Italia. E il redivivo Vidal ha trasferito sul campo i propositi di rivalsa dopo una stagione troppo anonima per un guerriero di successo come lui".