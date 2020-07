Inter, senti il DS del Gladbach: “Ginter? Venduto giocatori ogni anno, ma ora…”

Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, ha parlato ai microfoni di Westdeutsche Zeintung del futuro di Matthias Ginter, difensore classe 1994 in scadenza a giugno 2021 e accostato all’Inter di Antonio Conte: “Abbiamo sempre confermato la permanenza quasi al 100%. Negli anni scorsi abbiamo sempre venduto calciatori. Ma ora la situazione è cambiata. Abbiamo una squadra con calciatori più esperti come Stindl, Sommer e Wendt e giovani molto interessanti come Elvedi, Ginter, Neuhaus, Zakaria, Embolo, Thuram e Plea. Ora hanno un anno in più di esperienza e stiamo crescendo tutti insieme. Certo, il giorno dell’addio arriverà anche per loro, ma non ora“.