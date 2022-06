Ederson, Inter e altre 3 in A sul brasiliano. Ma la Salernitana chiede più di 20 milioni

Tra i giocatori seguiti dall'Inter in questo mercato c'è anche il brasiliano della Salernitana Ederson. Il centrocampista si è messo in luce nel grande finale di stagione della squadra di Nicola, ma le richieste del club campano sono alte.

"Per il ds De Sanctis la priorità è legata alla valutazione delle offerte arrivate per Ederson. Trattenere il centrocampista, arrivato a gennaio con un investimento di circa sei milioni di euro, non sarà facile. In Italia Atalanta, Fiorentina, Inter e Roma hanno manifestato interesse per il brasiliano. Al momento, però, le proposte arrivano a venti milioni di euro e la Salernitana vorrebbe eventualmente ricavare di più", riporta La Gazzetta dello Sport.