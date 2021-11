EDICOLA CDS – Dybala alla Platini, Gasp gelato. Inzaghi e Pioli, è ora di vincere

La prima pagina del quotidiano sportivo in edicola mercoledì 3 novembre: si parla anche di Inter verso il match di Champions League

Il Corriere dello Sport in edicola mercoledì 3 novembre non apre solo con la vittoria della Juventus sullo Zenit, ma si sofferma in particolare sull'esultanza di Dybala, che ha superato la quota gol di Platini: "Dybala alla Platini". Nello spazio laterale invece spazio all'Atalanta: "Furia Ronaldo, Gasp congelato". Infine in taglio basso spazio a Milan e Inter: "Inzaghi e Pioli, è l'ora di vincere".