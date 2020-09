La prima pagina del Corriere dello Sport di lunedì 14 settembre apre con il mercato della Juventus: ““Dammi il 9”. Scossa Pirlo: serve una punta. Il test con il Novara finisce 5-0. Caccia al centravanti: Dzeko il preferito, Suarez si complica”. In taglio alto spazio per la situazione di Nicolò Zaniolo: “Zaniolo: tutto ok. Roma, ti amo”.