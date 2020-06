La prima pagina del Corriere dello Sport di domenica 14 giugno apre con la qualificazione in finale di Coppa Italia del Napoli ai danni dell’Inter: “E’ Napoli-Sarri. Mertens firma il pari con l’Inter e entra nella storia del club come migliore marcatore. Il gol di Eriksen non basta a Conte”. Spazio anche per il mercato in taglio basso: “Kumbulla, assalto Lazio: il Verona chiede 35 milioni. Inter e Juve sul difensore, Tare ci prova: sì anche a una contropartita tecnica”.