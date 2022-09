EDICOLA CDS – Fa tutto Dzeko: segna, fa l’assist e restituisce certezze all’Inter

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola mercoledì 14 settembre: grande spazio all'Inter dopo la vittoria in Champions. "Fa tutto Dzeko", titola il Corriere dello Sport in merito al successo dei nerazzurri contro il Viktoria Plzen. In taglio basso spazio alla Serie A: "Monza, ecco Palladino". Di spalla c'è la Juventus: "Allegri trova l'alibi alla Juve: non è decisiva". Spazio anche al Milan: "De Keteleare o Diaz: Pioli davanti al bivio". "Spalletti: 'Un Napoli sfacciato"', in riferimento alle parole dell'allenatore in vista della gara contro i Rangers.